نهيان بن مبارك يحضر أفراح الراشدي والكعبي

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل زفاف سالم جمعة بن سلوم الراشدي إلى كريمة محمد مطر بن تعيب الكعبي، وسيف محمد نايع بن سلوم الراشدي إلى كريمة مطر محمد بن تعيب الكعبي. وحضر الحفل الذي أقيم مساء أمس بقاعة احتفالات هيلي في مدينة العين الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.