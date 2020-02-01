«الداخلية» تعلن عن حملاتها التوعوية المرورية

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي عن إطلاق عدد من حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة ضمن الخطة السنوية للعام الحالي 2020.

وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن المبادرة الخاصة بتطوير وتطبيق برامج التوعية المرورية بقطاع المرور، وتهدف لتوعية جميع مستخدمي الطريق وفئات المجتمع وخاصة الشباب للالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وفي هذا الصدد.. تم إطلاق أولى حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة تحت شعار «للمشاة حق في عبور الطريق» وتهدف إلى تعزيز التزام السائقين بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة، من خلال التركيز على المناطق الصناعية والطرق الداخلية في الأحياء السكنية، وتكثيف برامج التوعية الميدانية للحد من حوادث الدهس.

أما الحملة التوعوية الموحدة الثانية التي تأتي تحت شعار ( حياتك أمانة ) ستنطلق في شهر مارس المقبل في إطار الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، حيث سيتم تنظيم فعاليات وبرامج وأنشطة ومعارض مرورية، لرفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع ومشاركة الجهات المعنية بالسلامة المرورية والشركاء الاستراتيجيين في ترسيخ الثقافة المرورية والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور.