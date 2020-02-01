«التعددية الثقافية» في ضيافة «سانت أندروز»

المصدر: دندي - وام

تشارك 58 طالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة في الدورة التاسعة والعشرين لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة التي انطلقت في كلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا 27 يناير الجاري وتستمر أربعة أسابيع.

وتتضمن الدورة، التي تشهد مشاركة طالبات من جامعات الإمارات وإينوك وجامعة المالايا الماليزية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرات وورش عمل حول تاريخ اسكتلندا وتقاليدها وثقافتها وموضوع التعددية الثقافية والعولمة والإسلام من منظور سياسي واقتصادي والسياسة الدولية ومهارات القيادة والإدارة وحوار الحضارات والثقافات.