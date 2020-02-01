محمد بن زايد يحضر أفراح المنصوري

المصدر: أبوظبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف لاحج سيف لاحج ناصر سعيد المنصوري إلى كريمة مصبح عامر عامر حمدان حويرب المنصوري، وذلك في قاعة الوثبة للأفراح في أبوظبي. وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريس والعروس عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركته أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية كافة التي تضفي مزيداً من البهجة والسرور إلى نفوسهم. تخلل حفل الاستقبال - الذي حضره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والأقارب والأهل - عروضاً من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.