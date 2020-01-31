هل ينتقل كورونا من خلال البضائع؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الصحة بدبي أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض كورونا الجديد من خلال البضائع.

ويعيش العالم حالة طوارئ بسبب تفشي فيروس «كورنا» الذي يواصل حصد ضحاياه، حيث بلغت حالات الوفاة 213 مخلّفاً إصابات فاقت عدد تلك الناجمة عن وباء «سارس» قبل عقدين.

في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق الحدود لوقف انتقال العدوى قد يسرّع انتشار الفيروس، وتواصل دول العالم تعزيز إجراءاتها لمنع دخول الفيروس إليها ومنع انتشاره.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن إغلاق الحدود لوقف انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الصين قد لا يكون إجراءً فعّالاً، بل قد يسرّع انتشار الفيروس.