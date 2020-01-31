سوار «ذكي» لحماية المرضى في الإمارات

المصدر: دبي - وام

تعتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيق تقنية إلكترونية ذكية في مستشفى صقر برأس الخيمة تعمل على ربط سوار إلكتروني في معصم المريض مع أجهزة الهاتف الذكي لحماية المرضى في حال توقع حدوث أية مضاعفات، مثل عدم القدرة على التنفس أو ارتفاع الضغط، وإرسال البيانات والتنبيهات إلى الطبيب المعالج ولأسرة المريض.

ويهدف نظام «Opiod» الذكي، الذي كشفت عنه الوزارة أثناء مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 بدبي، إلى زيادة الشعور بالأمان عند تناول المرضى مواد ذات طبيعة مخدرة لعلاج الألم، أثناء الراحة أو النوم، حيث يساعد المستخدم وشبكة الدعم الخاصة به على التصرف قبل حدوث إصابة خطيرة أو ضرر للمريض،ويقوم النظام بتنبيه الفريق الطبي.