«الصحة» تطلق أكبر برنامج وطني لدمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية

المصدر: دبي - البيان

تعتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق أكبر برنامج وطني يستهدف دمج الصحة النفسية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، ويتضمن البرنامج تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية للتقليل من مخاطر الانتكاس والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمريض النفسي، والتعامل مع اضطرابات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن إطلاق برنامج دمج الصحة النفسية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات يعكس حرص الوزارة على إطلاق خدمات صحية مبتكرة ومبادرات نوعية في مطلع عام الاستعداد للخمسين، كمركز عالمي مرموق في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة.

مشروع ترويجي

إلى ذلك، عرضت الوزارة، مشروعاً ترويجياً يتضمن رحلة في عالم المختبرات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد، بهدف إطلاع الزوار على البنية التحتية لشبكة مختبرات الوزارة، والتي تعتبر أكبر الشبكات من حيث اعتماد ايزو (ISO 15189) على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أهمية توظيف تقنيات الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد، في الترويج لآلية عمل المختبرات الطبية التابعة للوزارة وتجربة بيئتها افتراضياً.

تقنية ذكية

كما تعتزم الوزارة تطبيق تقنية الكترونية ذكية في مستشفى صقر تعمل على ربط السوار الالكتروني في معصم المريض مع أجهزة الهاتف الذكي لحماية المرضى، في حال توقع حدوث أية مضاعفات مثل عدم القدرة على التنفس، أو ارتفاع الضغط، وإرسال البيانات والتنبيهات إلى الطبيب المعالج ولأسرة المريض بالتعاون مع شركة ماسيمو، في حال تم وصف أدوية ذات طبيعة مخدرة لعلاج الألم حسب الحالة الصحية. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق أول سجل وطني لتخزين كافة بيانات المهنيين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين على مستوى المنطقة، اعتماداً على تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين»، بالتعاون مع شركة Microsoft العالمية. بهدف تسهيل عملية البحث عن الكوادر الطبية والفنية المرخصة.

اضطراب

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء تنفيذها لمشروع تمكين مرضى الاضطراب الاكتئابي الشديد والاكتئاب المقاوم للعلاج وإشراكهم في خطة العلاج، ويتضمن بوابة إلكترونية سريرية لمختصي الرعاية الصحية، وتطبيقا ذكيا (On My Way) وذلك بالشراكة مع جونسون اند جونسون العالمية وجار تنفيذه بمستشفى الأمل بدبي.