«صحة دبي» تطلق أحدث خدماتها الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، نظام «الحمد»، الذي يعد أحدث أنظمتها الإلكترونية لخدمة المتعاملين والمترددين على منشآتها ومستشفياتها، ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من كافة المستشفيات الحكومية، على مستوى إمارة دبي، فيما بحثت الهيئة خلال المعرض، التعاون مع العديد من المؤسسات الصحية العالمية.

وكان معالي حميد القطامي المدير العام للهيئة، قد دشن نظام «الحمد»، على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة.

ويراعي النظام الجديد، الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البيانات، كما يتسم بالسرعة في تخليص المعاملات، والدقة في صحة المعلومات، وذلك وفق أفضل التجهيزات، وضمن التوجهات والتحولات التي تشهدها دبي، والرامية إلى (حكومة بلا أوراق).

كما يوفر النظام على المتعاملين الترجمة القانونية، من خلال إصدار الشهادات باللغتين (العربية والإنجليزية)، وتوفير وقت وجهد المتعاملين، حيث خفض النظام الجديد زمن إنجاز المعاملة إلى 20 دقيقة فقط، بعد أن كان الزمن يصل إلى ثلاثة أيام.

وقال معالي القطامي، إن الهيئة، لا تدخر وسعاً في تقديم خدمات طبية وإدارية تفوق توقعات المتعاملين مع الهيئة ومنشآتها الطبية.

إلى ذلك، استقبل معالي القطامي، أمس، على هامش مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي، أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني بدبي، والدكتور هنري جندر مدير الصحة والعلوم الحياتية واقتصاد الصحة في الحكومة البريطانية، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية.

وناقش الجانبان، التعاون المشترك في عدد من المجالات المتعلقة بالصحة الإلكترونية، والجينوم، والتعليم الطبي، وأمراض القلب، والأورام، وغيرها.