التحفيز المغناطيسي بديلاً عن مضادات الاكتئاب

المصدر: دبي - البيان

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على منصتها المشاركة في معرض الصحة، أحدث البدائل الفعالة والآمنة لمضادات الاكتئاب الشديد، بناءً على تقنية التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة، بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وتتميز هذه التقنية المبتكرة غير الجراحية MagVita TMS Therapy، التي تقوم على سلسلة من المحفزات المغناطيسية النبضية إلى الدماغ، بعدة مزايا، وأهمها عدم التعرض للآثار الجانبية للأدوية مضادات الاكتئاب، وعدم الحاجة للخضوع للتخدير، وقدرة المريض على استئناف الأنشطة اليومية مباشرة، بعد جلسة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، لتحفيز الخلايا العصبية في المنطقة المسؤولة عن التحكم في المزاج والاكتئاب في الدماغ. ما يؤدي للتخفيف من أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.