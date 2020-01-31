الخلايا الجذعية لإصلاح وتجديد عضلة القلب

المصدر: دبي- البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن دخولها بمشروع أبحاث طبية مبتكرة لإنتاج خلايا جذعية مستحدثة لأول مرة (ما زالت تحت التجارب والأبحاث)، لإصلاح وتجديد عضلة القلب، وتعرض الوزارة في منصتها المشاركة بالمعرض، تطورات المشروع، الذي يجري العمل عليه بالشراكة مع جامعة أوساكا.

ومن خلال هذا المشروع وتكنولوجيا هندسة الأنسجة، تم تصنيع خلايا لأنسجة عضلة القلب، تم زراعتها في حاضنات بشرية متخصصة، يمكن استخدامها لإصلاح وتجديد عضلة القلب. حيث يمكن أن تستخدم الخلايا الجذعية المستحدثة، لعلاج العديد من الأمراض، مثل تضخم القلب واعتلال القلب الإقفاري (Cardiac Myopathy) وغيره، ومن المعروف أن الأمراض التي تصيب القلب، تؤثر في عضلة القلب، بما يحول دون تجددها، ويعاني المصاب من مضاعفاتها مدى الحياة.