74 عملية زراعة أعضاء في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: دبي - وام

كشف رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أحد مرافق شبكة «مبادلة» الدكتور بشير سنكري، أن المستشفى أجرى 74 عملية زراعة أعضاء منذ عام 2017.

وأوضح الدكتور سنكري خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2020 بدبي» أن عمليات زراعة أعضاء شملت 39 زراعة كلى و23 زراعة كبد و7 زراعات قلب و5 زراعات رئة، فيما جاءت معظم زراعات الكبد والكلى من متبرعين أحياء.

ولفت إلى أنه تم خلال العامين الماضيين التبرع بـ 23 كُلية، إلى جانب 11 عملية تبرع أخرى من متبرعين أحياء أقارب، ما أسهم في إنقاذ حياة المرضى دون الحاجة لانتظار فرصة توفر متبرع متوفى.

وأكد «أن التغير الإيجابي الواضح في نظرة المجتمع المحلي لعملية التبرع بالأعضاء البشرية سيسهم في زيادة أعداد المرضى الذين يستفيدون من جراحات زراعة الأعضاء في العام الجاري 2020»، مشيراً إلى زيادة ملحوظة كانت في أعداد الراغبين بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمساعدة الآخرين الذين يعانون من أمراض خطيرة خلال «عام التسامح».

ونوه الدكتور بشير سنكري إلى التأثير الإيجابي لزراعة الأعضاء على صحة المجتمع، مؤكداً مواصلة المستشفى العمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي لدعم سجل التبرع بالأعضاء البشرية من خلال العمل على تطوير العديد من المبادرات في العام 2020 لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء.