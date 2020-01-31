«الصحة» توفر بخاخاً أنفياً يعالج الاكتئاب الحاد

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عزمها ترخيص دواء «اسكيتامين»، أحدث علاج لمرض الاكتئاب الحاد والمستعصي، لأول مرة بالإمارات، ضمن أوائل دول العالم، بعد حصوله مؤخراً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والوكالة الأوروبية للأدوية.

وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير طرق علاجية مبتكرة لمعالجة اضطرابات المزاج الحادة، والأمراض التنكسية في الجهاز العصبي.

وسيتاح للزوار والمهتمين، الاطلاع على أول بخاخ أنفي من نوعه في العالم لعلاج الاكتئاب الحاد، عند زيارة منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 بدبي، بالشراكة مع شركة جونسون، ويعطى هذا العلاج للمرضى الذين لا يستجيبون للأدوية العادية. ويتميز بفعاليته العالية، ويتم استخدامه بوصفة من الطبيب، وتحت إشرافه، كونه من الأدوية المراقبة، وبحسب حالة المريض، مرة أسبوعياً أو كل أسبوعين.