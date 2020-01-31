«صحة أبوظبي» تطلق تطبيق «مدربي الصحي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصبح تطبيق «مدربي الصحي» الذي أطلقته دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، متاحاً لجميع أفراد المجتمع من مختلف أنحاء الدولة. وكانت الدائرة قد أعلنت عن توافر التطبيق مع اختتام مشاركتها في معرض الصحة العربي، والذي تم خلاله إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الرقمية الهامة، حيث شهدت منصة الدائرة زيارة أعداد غير مسبوقة من خبراء ومختصي الرعاية الصحية.

ويتيح التطبيق عدة خيارات للمستخدمين، حيث يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف التطبيق إلى تعزيز الصحة الوقائية بين أفراد المجتمع من خلال ربط بعضهم البعض في منصة تتوافر على أجهزة أبل وأندرويد ويمكن ربطها بأجهزة وتطبيقات الصحة الأخرى.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «تؤمن دائرة الصحة أبوظبي بأهمية تعزيز الصحة والعافية لكافة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها من خلال برامج توعوية ووقائية هادفة. ومن هنا، جاءت أهمية توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطبيق جديد يجمع أفراد المجتمع في منصة رقمية توفر العديد من الخصائص لتبني أسلوب حياة صحي».