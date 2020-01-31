«طرق دبي» تطرح 300 رقم رباعي وخماسي

المصدر: دبي- البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح (300) رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (A-B-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U)، وذلك في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2020 وهو المزاد الإلكتروني الـ 59 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 2 فبراير من العام الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 9 منه، في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف. وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار.