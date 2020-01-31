«كهرباء دبي» تُطلع «مرافق» السعودية على تجربتها

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بدبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع» السعودية برئاسة المهندس محمود الذيب، نائب الرئيس للتشغيل والصيانة في الجبيل.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

وهدفت إلى تعزيز التعاون بين الجهتين والتعرف على أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية لدى الهيئة للاستفادة منها، بالإضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية .

وفي بداية الاجتماع رحب معالي سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، مستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الأول في كافة المجالات.

وأوضح معاليه أنه لدى الهيئة رؤية واضحة تتمثل في استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.