نيابة السير تتوسّع بإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

افتتح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، التوسعات الجديدة لمركز خدمة إسعاد المتعاملين، بمقر نيابة السير والمرور، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وذلك كجزء من خطة التطوير المستمرة، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء في الحصول على الخدمة بالطرق الذكية والمبتكرة، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي في إسعاد المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

وقام النائب العام، يرافقه المستشار صلاح بوفروشة المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، بجولة تفقدية في أرجاء وردهات المركز، وشهد المبنى مرحلة تطوير شاملة، تهدف إلى الارتقاء بالمبنى إلى مصاف مراكز الـ 5 نجوم، التي توفر أرقى تجارب تقديم الخدمة، والتسهيل على المتعاملين، كما شملت التوسعات، توفير بيئة عمل مثالية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وأثنى النائب العام على المناخ العام للتوسعة الجديدة، مؤكداً أن: «هذه الخطوة تؤكد حرص النيابة العامة على الاهتمام بالمتعاملين بجميع فئاتهم، من ضمنهم المتعاملون من كبار السن وأصحاب الهمم، كما أنها تعزز من تقدم مراكز الخدمة، التي تعكس أرقي المواصفات العالمية، بما يسهل ويسرع معاملات الجمهور.