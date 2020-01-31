«الإمارات للفضاء» تطرح مع لوكسمبورغ الاستثمار الفضائي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع وكالة لوكسمبورغ للفضاء وسوق أبوظبي العالمي هذا الأسبوع، «منتدى الإمارات - لوكسمبورغ للاستثمار في قطاع الفضاء»، الذي يأتي في إطار زيارة وفد اقتصادي رسمي من حكومة لوكسمبورغ إلى دولة الإمارات. وحضر المنتدى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والأمير غيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وإتيان شنايدر نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ووزير الصحة بحكومة لوكسمبورغ، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وجمعة الهاملي مدير إدارة تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين والخبراء، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقة الثنائية بين لوكسمبورغ ودولة الإمارات، وتنظيم عدد من اللقاءات بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أهم المستجدات الخاصة باستثمارات قطاع الفضاء.

وبهذا الصدد، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: يسُرنا التعاون مع وكالة لوكسمبورغ للفضاء وسوق أبوظبي العالمي في تنظيم المنتدى، والذي ينسجم مع جهودنا الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الدولي في مجال تبادل المعارف والخبرات والمساهمة بشكل فاعل في قطاع الفضاء العالمي، حيث يأتي هذا المنتدى في عام مهم لقطاع الفضاء الوطني كونه سيشهد انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ، لذا علينا مواصلة تعزيز هذه العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأطراف. إذ نؤمن أن الاستثمار في استكشاف الفضاء هو جانب مهم لتطوير اقتصاد متنوع، لا سيما مع قدرتنا على الاستفادة من هذا القطاع بشكل يساهم في بناء مستقبل مستدام على كوكب الأرض تستفيد منه البشرية.

من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تحرص الوكالة على لعب دور أساسي في تسهيل وصول المستثمرين إلى القطاع الفضائي، ونحن على ثقة بقدرتنا على الدخول إلى سوق الفضاء الأوروبية، وذلك في ظل الدعم الذي توفره وكالة لوكسمبورغ للفضاء من خلال اتفاقيتنا الثنائية القائمة، التي ستتيح لنا إمكانية تبادل المعارف والخبرات والموارد في هذا الإطار».