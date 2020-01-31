"مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية": ارتفاع مؤشر رضا المتعاملين إلى 94 %

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن ارتفاع مؤشر رضا المتعاملين إلى 94 % وفقاً لمؤشر نتائج وملاحظات المتعاملين بالمؤسسة، موضحاً أن التطور الملحوظ في نسبة رضا المتعاملين يعكس الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز وتطوير تجربة متعامليها والعمل على الارتقاء بمستوى الكفاءة والجودة في منظومة الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لقاعدة متعامليها من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأشار قاسم إلى أن المؤسسة قطعت خطوات نوعية على صعيد توفير خدماتها بشكل أكثر كفاءة ودقة وفاعلية في ظل توسع أنشطتها، ونمو عدد متعامليها، وتنامي أعداد الموظفين فيها، إضافة إلى مراكزها الخدمية الـ6، مؤكداً حرص المؤسسة والتزامها بخدمة عملائها بكل كفاءة، وذلك انطلاقاً من قيمها المؤسسية التي تصب في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال التي وفرتها المؤسسة مثل الموقع الإلكتروني ومنصّات التواصل الخاصة بها وكذلك نقطة الاتصال الجديدة ( I- point ) التي تهدف جميعها إلى تعزيز التواصل وتلقي الملاحظات المرتبطة بكفاءة وجودة خدماتها، للوقوف على مجالات التحسين على عملياتها وتطويرها بشكل مباشر ومستمر، وزيادة رضا المتعاملين وإسعادهم.

وقال: إن المؤسسة تولي المتعاملين كل اهتمام وتحرص على تلقي ملاحظاتهم من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب يتحدثون 3 لغات، العربية والإنجليزية والأوردو، بما يضمن التعامل والاستجابة السريعة مع جميع المكالمات والاستفسارات والملاحظات الواردة منهم بشكل عام .