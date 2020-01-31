اليوم انتهاء تخفيض المخالفات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة قبل 22 أكتوبر الماضي، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50 %، والتي ستنتهي اليوم، وطلبت منهم المسارعة بتسوية أوضاعهم، والاستفادة من القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية.

وحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال زيارته أمس، مركز خدمات المرور والترخيص، العاملين على إنجاز تعاملات المراجعين للمركز، بالسرعة القصوى، كما أشار إلى إمكانية دفع المخالفات عبر تطبيق موقع وزارة الداخلية «moi»، والمواقع الأخرى التابعة للشرطة على مستوى الدولة، كما يمكن سداد المخالفات عن طريق أجهزة «سهل»، المتوفرة في المراكز التجارية، ومراكز الشرطة المختلفة، وتمنى أن يتمكن الجمهور من الاستفادة من الوقت المتبقي على انتهاء المهلة، وتسوية أوضاعهم القانونية، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية السير والمرور .