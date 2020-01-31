«الهلال» تتلقى دعم بنك نور وفندق كمبنسكي

محمد الزرعوني خلال تسلّم التبرع | من المصدر

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعات مالية من بنك نور وفندق كمبنسكي، لدعم حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في خمس دول مستضيفة للاجئين.

وتسلم محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير مركز الهلال الأحمر بدبي، شيكاً بقيمة تبرع بنك نور من الدكتور عدنان عزيز رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. كما تسلم مدير مركز دبي تبرعاً آخر من فندق كمبنسكي لصالح الحملة، قدمه مهدي جمعة السويدي، مدير الأمن والسلامة في الفندق. وبهذه المناسبة قال محمد الزرعوني مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في دبي: «يواصل أبناء الإمارات والمقيمون على أراضيها دعم حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة حالياً في العديد من الدول». (دبي ـ البيان)