«الاتحاد للطيران»: تخصيص بوابات لفحص القادمين من الصين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكدت شركة «الاتحاد للطيران» أن رحلاتها مستمرة إلي الصين بعدما اتخذت عدة إجراءات تحوطية للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حالياً في الصين.

وقال ناطق باسم الناقلة الوطنية، في تصريحات صحافية أمس: «رحلاتنا مستمرة وتم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي لفحص المسافرين القادمين من الصين، مع مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة من الصين، حيث سيخضع طاقم الطائرة لنفس إجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون».وأوضح الناطق أن سلامة ضيوف وموظفي «الاتحاد للطيران» في قمة أولويات الشركة، مشيراً إلى الاستمرار في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة الأزمة.

وألغت الاتحاد للطيران رسوم إعادة الحجز والإلغاء للتذاكر التي تم حجزها قبل 24 يناير 2020 للسفر إلى أو من الصين بين 24 يناير و29 فبراير.

وكانت الدائرة أعطت تعليمات بإجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين.