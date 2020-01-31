دبي العطاء تطلق برنامجاً لمكافحة الديدان المعوية في باكستان

المصدر: دبي-البيان

بمناسبة اليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة، أقامت دبي العطاء شراكة مع مؤسسة «إيفيدنس أكشن» لدعم جهود الحكومة الباكستانية في مكافحة انتشار الديدان المعوية بين الطلبة. وفي إطار هذه الشراكة، أطلقت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامجاً مدته 3 سنوات لمكافحة الديدان المعوية بين الأطفال في سن الدراسة بهدف تحسين حالتهم الصحية وبالتالي تعزيز نتائجهم التعليمية.

وسيستفيد من البرنامج 16.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 - 14 عاماً في كل من إقليم خيبر باختونخوا، والعاصمة إسلام أباد، والسند، والبنجاب، وغلغت بالتستان، وتبلغ قيمته 11.020.500 درهم إماراتي.

ويعتبر البرنامج، الذي يحمل عنوان «مكافحة الديدان المعوية في مدارس باكستان»، جزءاً من الجهود العالمية التي تبذلها مؤسسة «إيفيدنس أكشن» في مكافحة الديدان المعوية من خلال تنفيذ نماذج قائمة على الأدلة وفعّالة من حيث التكلفة.

وسيتم تنفيذ برنامج مكافحة الديدان المعوية من قبل الحكومة الباكستانية بالشراكة مع مؤسسة «إيفيدنس أكشن» في 44 مقاطعة حيث انتشار الديدان المعوية يتطلب عملية مكافحة واسعة النطاق سنوياً.

وستوفر كل من مؤسسة «البحث والتطوير التفاعلي» (IRD) وشبكة «إندوس للصحة» ومؤسسة «إيفيدنس أكشن» المساعدة التقنية، وذلك بهدف ضمان جودة عالية لعملية التسليم والرصد للبرنامج.

ويوفر البرنامج تدريباً لتزويد الموظفين الحكوميين وموظفي قطاع الصحة والمعلمين بالمهارات وأطر العمل اللازمة لتنفيذ العلاجات لمكافحة الديدان المعوية بين الطلبة في المحافظات التي هي عرضة لهذا الخطر.

التزامات

ومع هذا البرنامج الجديد في باكستان تكون دبي العطاء قد أوفت بالتزامها لإعلان لندن حول الأمراض المدارية المهملة 2012 لمكافحة الديدان المعوية.

ويجدر بالذكر أن دبي العطاء قد انضمت في عام 2014 إلى إعلان لندن حول الأمراض المدارية المهملة في باريس، والذي مثل تحالفاً عالمياً ترأسته مؤسسة بيل وميليندا غيتس وتضمن 13 شركة أدوية رائدة ومنظمات صحية عالمية بالإضافة إلى مؤسسات وجهات مانحة خاصة وحكومات تعهدت جميعها بتوفير الدعم للحد من وطأة الأمراض المدارية المهملة.

دعم

وفي معرض تعليقه حول أهمية البرنامج في معالجة الأمراض المدارية المهملة، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «في الوقت الذي نعتز فيه بوفائنا بالتزامنا تجاه إعلان لندن حول الأمراض المدارية المهملة، سنواصل دعمنا للجهود العالمية لمكافحة هذه الأمراض حتى بعد الوفاء بهذا الالتزام».

وقالت غريس هوليستر، المسؤول الرئيسي عن برنامج مكافحة الديدان المعوية حول العالم لدى مؤسسة «إيفيدنس أكشن»: «على غرار دبي العطاء، نعتبر أن عملية مكافحة الديدان المعوية هي تدخل مهم يساهم في التنمية العالمية نظراً لفوائدها المتعددة منخفضة التكلفة والتي هي هامة بالنسبة لصحة الأطفال».