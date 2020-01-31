نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

نصحت دائرة الصحة ـ أبو ظبي بضرورة تلقي المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا الجديد من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام، وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يمكن التواصل مع خدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة في أبو ظبي على رقم الهاتف 8001717.

وفيما يخص طرق الوقاية، أشارت إلى أنها لا تزال غير معروفة، لكن يوصى بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية، كالسعال والعطس، وتجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية، وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.