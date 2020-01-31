تسوية ودية لمنازعات بـ 4 مليارات درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

اجتمع فريق تطوير العمل المؤسسي لمركز التسوية الودية للمنازعات، لعرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2019 وعرض إنجازات المركز مقارنة بعام 2018.

وأشار عبد الرحيم أهلي مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات بالإنابة، إلى أنه تم اختيار مبادرة «التسوية عن بعد» من ضمن المبادرات الإبداعية على مستوى محاكم دبي لعام 2019، وبلغ إجمالي مبالغ الاتفاقات في المركز أكثر من 4 مليارات درهم، ولم تسجل أي حالة شكوى للمتعاملين.

وأوضح أهلي «أن مركز التسوية للمنازعات في محاكم دبي أول إدارة بالدائرة تتحول إلكترونياً بلا أوراق 100%».

وأضاف: «بلغت نسبة التسوية 80% في عام 2019 مقارنة بـ 65% لعام 2018، وتم تقليص السرعة في إتمام إجراءات التسجيل من 17 يوماً إلى 7 أيام عمل، وتم تقليص سرعة مدة التسوية من تاريخ التسجيل، حيث تم تقليص المدة من 40 يوماً إلى 22 يوماً.