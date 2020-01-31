12 مشروعاً لحديقة الحيوانات بالعين 2020

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

عقدت حديقة الحيوانات بالعين صباح أمس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق حزمة من مشاريعها الرأسمالية الجديدة ضمن رسالتها في توفير تجربة فريدة للزوار وصون الطبيعة ودعم السياحة والاستثمار في إمارة أبوظبي على المستويين المحلي والعالمي، يتضمن المخطط 12 مشروعاً ضخماً، هي سفاري الفيلة، ومعرض الفيلة، ومحمية الغوريلا، ومركز قط الرمال لصون الطبيعة، ومتنزه الزواحف، وأرض الكوالا، وغابات الشمبانزي، ومحمية العين الطبيعية، ومركز إكثار قط الرمال، ومركز رعاية وتأهيل الحيوانات المصادرة والخطرة، وأرض الفعاليات، وشاطئ البطريق.