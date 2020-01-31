سعود بن صقر: مهرجان الفنون البصرية يعكس الوجه الحضاري للإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان ووام

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية تحت شعار «مجتمعات متصلة»، وذلك في قرية الجزيرة الحمراء التراثية بحضور نخبة من الشخصيات العامة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 31 مارس القادم.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن المهرجان يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تتبناه من قيم تُعلي من شأن الانفتاح والتسامح والتعاون المشترك، مشيراً سموه إلى أهمية هذه الأحداث كوسيلة لإبراز مدى التقدم الحاصل في إمارة رأس الخيمة في المجالات كافة وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارة لتعزيز مكانتها الريادية كوجهة حضارية وثقافية. وأضاف سموه أن انعقاد هذه الدورة تحت شعار «مجتمعات متصلة» يسهم في مجمل الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل نشر فكر التسامح والتواصل الإيجابي بين البشر لخلق بيئة إيجابية ومناخ داعم للأفراد، حيث يحثهم على الإبداع ويمكّنهم من إبراز كامل مواهبهم وقدراتهم.

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.