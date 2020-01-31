حاكما عجمان ورأس الخيمة يعزّيان في وفاة عشبة الكتبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله عشبة بنت عبدالله بن دلموك الكتبي. وأعرب سموهما خلال زيارة مجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة عن صادق تعازيهما ومواساتهما إلى ذوي الفقيدة، راجيين الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر وحسن العزاء.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء للشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي الخاطري.

‫وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن صادق مواساته لذوي المغفور لها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.