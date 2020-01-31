«شورى أطفال الشارقة» يناقش ظاهرة التنمّر

المصدر: الشارقة ـ البيان

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، انعقدت الجلسة الثالثة للدورة 16 من شورى أطفال الشارقة، إحدى مبادرات «أطفال الشارقة»، أول من أمس تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة»، لمناقشة محور «لنكن أصدقاء محاربين للتنمر»؛ في مدارس الإمارات الوطنية. وتناولت الجلسة ظاهرة التنمّر وأثرها على صحة الفرد، حيث سلط المشاركون الضوء على دور الجهات والمؤسسات في الحد من الظاهرة، إلى جانب الدور التربوي الأسري، وأهمية تفعيل أدوار الأطفال وتعريفهم بمسؤولياتهم تجاه أقرانهم.