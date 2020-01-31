حاكم الشارقة يعفي 1164 مسكناً من رسوم توصيل الصرف الصحي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة بالإمارة بإعفاء ألف و164 مسكناً في منطقتي الرمثاء والقوز من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي، كما أمر سموه بالتكفل برسوم التوصيل داخل المنازل بقيمة بلغت 19 مليوناً و500 ألف درهم، كما وجّه سموه بأن تعامل مساكن منطقة كلباء أسوة بمنطقتي الرمثاء والقوز.

كما وجّه سموه دائرة الإسكان بالانتهاء من مكرمة بناء 4 آلاف و400 مسكن خلال عام ونصف العام، إضافة إلى توصيل كل الخدمات للمساكن فور الانتهاء من تشييدها.

أعلن ذلك خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أن مشروع تنفيذ تلك المساكن يعد مشروعاً تنموياً كبيراً، ويحتاج إلى تكاتف كل الدوائر المعنية في الشارقة، مبيناً أنه سوف يتم البدء الفوري في المشروع، خصوصاً في تلك المناطق التي لا تحتاج إلى أعمال التسوية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من دائرة الإسكان والأشغال يتجاوز 300 شخص من الموظفين الحكوميين العاملين في الدائرتين.

وأضاف الطنيجي أن المساكن موزعة على النحو التالي، 1700 مسكن في مدينة الشارقة، وتشمل السيوح ومنطقتين في الرحمانية و3 مناطق في الشنوف، و365 مسكناً في المنطقة الوسطى و600 في منطقة كلباء و600 أخرى في خورفكان و460 مسكناً في دبا الحصن و57 في منطقة الحمرية.