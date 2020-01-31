تعاون بين «المجتمعات المسلمة» و«الإيسيسكو»

المصدر: أبوظبي - وام

وقع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» اتفاقية تعاون، بهدف تطوير التعاون لتحقيق أهداف الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القيم السامية التي تحقق الاستقرار والازدهار في المجتمعات المسلمة.

وقّع الاتفاقية خلال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وتسعى الاتفاقية إلى تفعيل برامج التعاون بين الطرفين، عبر تنظيم ندوات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وبرامج وأنشطة مشتركة، وإصدار دراسات وأبحاث في المجال الديني، والاجتماعي والاقتصادي، والتربوي والتعليمي، و الفكري والثقافي، والتواصلي والإعلامي.

ويتمثل التعاون في المجال الديني الموقع بين الطرفين، في تطوير مناهج الإرشاد الديني وآلياته، وآليات الإفتاء.