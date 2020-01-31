ثاني الزيودي: المياه سقيا رحمة ونعمة

المصدر: دبي - البيان

دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى الحفاظ على نعمة المياه لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «(وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق الله العظيم.. المياه سقيا رحمة ونعمة.. تكتسي الأرض بالخضرة.. الحمد لله على نعمة المطر وجمال الطبيعة في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات.. لنحافظ على نعمة الماء والنعم الكثيرة التي وهبها الله ونساهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة».

ونشر معاليه فيديو عن رأس الخيمة تضمن مناظر خلابة للوديان والجبال والنباتات عقب سقوط الأمطار، حيث يوجد في الإمارة 320 نوعاً من النباتات ترويها مياه الأمطار، و31 سداً بسعة تخزينية 26.2 مليون متر مكعب، وبلغت حصيلة الأمطار 23.3 مليون متر مكعب في يومين فقط.