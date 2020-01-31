الجامعة العربية تمنح مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية جائزة التميّز

المصدر: القاهرة - وام

منحت جامعة الدول العربية الدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، جائزة التميز العربي للبحث العلمي في الوطن العربي خلال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

وتسلم الجائزة نيابة عنها جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مقدمتهم أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة العربية، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة، وعدد من المسؤولين العرب.