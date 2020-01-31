قيمة مساعدات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي للمواطنين 902 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة مساعدات الرعاية الاجتماعية التي منحتها جمعيات النفع العام في إمارة أبوظبي للمواطنين، نحو 902 مليون درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 2 %، مقارنة مع العام السابق، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت الإحصاءات أن: «عدد الحالات التي استفادت من مساعدات الرعاية الاجتماعية، وصلت إلى 13.9 ألف حالة، شملت 25.4 ألف شخص على مستوى الإمارة، في مؤشر على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي يعد من أهم ركائز التنمية الشاملة ضمن رؤية أبوظبي 2030». وكانت أعلى نسبة للمستفيدين من مساعدات الرعاية الاجتماعية هم: «كبار المواطنين، والتي حصلت على 35.8 % من إجمالي المساعدات المقدمة».

وجاءت حالات العجز الصحي بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر المستفيدين، وبنسبة 13.2 %، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، والتي أظهرت أيضاً أن مساعدات أصحاب الهمم حلت بالمرتبة الثالثة. وبالإضافة إلى الفئات الـ 3 السابقة، فإن قائمة المستفيدين من مساعدات الرعاية، شملت أيضاً المطلقات والأرامل والأيتام والمتزوجات من أجانب، وحالات العجز المادي وأسر المساجين، والبنات غير المتزوجات، وبعض الفئات الأخرى.