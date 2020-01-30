الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الجمعة رطباً صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وسرعتها من 16 إلى 26 تصل إلى 36 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

رطب صباحاً مع تشكل ضباب وضباب خفيف على المناطق الداخلية والساحلية يصبح غائم جزئي إلى غائم خاصة ليلاً على السواحل وشمال الدولة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 18إلى 28 تصل إلى 38 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

غائم إلى غائم جزئي مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية في الصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من بعد الظهر على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار غرباً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر والمساء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الإثنين:

رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية الشرقية يصبح مغبرا و غائم جزئي أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والاتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً غرباً ليلاً.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة على البحر صباحاً تصبح معتدلة بعد الظهر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.