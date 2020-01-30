نصائح مهمة من "صحة أبوظبي" لتجنب الإصابة بكورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

نصحت دائرة الصحة ـ أبو ظبي بضرورة تلقي المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا الجديد من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام، وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يمكن التواصل مع خدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة في أبوظبي على رقم الهاتف 8001717.

وذكرت أن فيروس كورونا الجديد تم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من الحالات المصابة بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، ومعظم حالات الإصابة بالمرض كانت مرتبطة وبائيا بسوق المأكولات البحرية والحيوانية.

وحول طرق انتقال العدوى أشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون الفيروس كورونا الجديد قد نشأ من مصدر حيواني، حيث تشير المعلومات الحالية أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر، لكن لم يتم فهم مدى سهولة حدوث ذلك إلى الآن، وعادة تنتشر سلالات فيروس كورونا الأخرى من شخص لآخر عبر الرذاذ الملوث من شخص مريض (من خلال السعال أو العطس) أو الأيدي الملوثة إلى شخص سليم.

وقالت إن أعراض المرض تتمثل في ألم في الحلق وحمي وسعال وصداع وضيق وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي لقاح لفيروس كورونا الجديد، كما لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه الفيروس، غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض.

وفيما يخص طرق الوقاية، أشارت إلى أنها لا تزال غير معروفة، لكن يوصى بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية، كالسعال والعطس، وتجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

وفي حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسيه قبل أو أثناء أو بعد السفر ينصح المسافر الالتزام بالتوجه إلى أقرب مركز للرعاية الطبية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن السفر الأخير والبقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين وعدم السفر أثناء المرض كما يجب تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس وغسل اليدين باستمرار.

واضافت أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض الكورونا الجديد من خلال البضائع، وإنما المحتمل أن يكون مصدر العدوى حيوانيا، وتشير المعلومات الحالية إلى أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر ولذا يجب أن تكون طريقة السلام والتحية بين الأشخاص أثناء وجود أعراض تنفسية مثل الكحة والزكام بتجنب السلام باليد والاكتفاء بإلقاء التحية وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة.

ونظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس الكورونا الجديد في الصين ينصح بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، وإن كان لا محالة من السفر، فيجب حماية الصحة من خلال تجنب الاتصال بالأشخاص المرضى وتجنب الحيوانات حية أو ميتة والابتعاد عن أسواق الحيوانات والاستمرار بغسل اليدين.