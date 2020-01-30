74 عملية ناحجة لزراعة الأعضاء في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مستفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أنه منذ إجراء أول جراحة لزراعة الأعضاء في عام 2017، تم أجراء 74 جراحة من هذا النوع، تضمنت 39 عملية زراعة كلية و23 زراعة كبد و7 زراعات قلب و5 زراعات رئة، وجاءت معظم زراعات الكبد والكلية من متبرعين أحياء، فقد تم خلال العامين الماضيين التبرع بـ 23 كلية، إلى جانب11 عملية تبرع أخرى، من متبرعين أحياء أقارب، ما أسهم في إنقاذ حياة المرضى دون الحاجة لانتظار فرصة توفر متبرع متوفى.

وأكد أطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار أن التغير الإيجابي الواضح في نظرة المجتمع المحلي لعملية التبرع بالأعضاء البشرية سيسهم في زيادة أعداد المرضى الذين يستفيدون من جراحات زراعة الأعضاء في العام 2020.

وكان من الملاحظ زيادة أعداد الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمساعدة الآخرين الذين يعانون من أمراض خطيرة خلال عام التسامح في 2019.

وقال الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى على هامش المشاركة في معرض ومؤتمر الصحّة العربي لقد لمس الجميع التأثير الإيجابي لزراعة الأعضاء على صحة المجتمع، لذلك فقد تغيرت كثيراً المواقف من التبرع بالأعضاء، وقد ساعد حب العطاء في دعم نمو برنامج التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة".

لكن رغم زيادة أعداد المتبرعين المسجلين، ما يزال الطلب على زراعة الأعضاء في أبو ظبي أكثر. ولذلك، يواصل المستشفى العمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة-أبوظبي لدعم سجل التبرع بالأعضاء البشرية من خلال العمل على تطوير العديد من المبادرات في العام 2020 لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء.

كما أسهمت الخبرات الواسعة التي يتمتع بها الفريق الطبي في المستشفى في إتاحة الفرصة لإجراء العديد من عمليات زراعة الأعضاء في أسبوع واحد، مما يؤكد توفر إمكانية استفادة المرضى من هذه العمليات فور توفر المتبرع المناسب.

وأشار سنكري إلى أن زراعة الأعضاء عملية مهمة جداً تتطلب مشاركة عدد كبير من كوادر المستشفى والمستشفيات الأخرى الشريكة في الدولة، بالإضافة إلى السلطات الصحية وخدمات النقل وعدد من اللاعبين المهمين، وأضاف: "أصبحنا الآن قادرين على إجراء عدد من العمليات في أسبوع واحد، واستخدام الأعضاء من متبرع واحد أو أكثر، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على مدى التقدم الذي أحرزه البرنامج في السنوات الأخيرة».