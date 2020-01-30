حاكم الشارقة يوجه بإعفاء ألف و164 مسكناً من رسوم توصيل الصرف الصحي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة دائرة الأشغال العامة بالإمارة بإعفاء ألف و164 مسكناً من منطقتي الرمثاء والقوز من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي، كما أمر سموه بالتكفل برسوم التوصيل داخل المنازل بقيمة بلغت 19 مليونا و500 الف درهم ، كما وجه سموه بأن تعامل مساكن منطقة كلباء أسوة بمنطقتي الرمثاء والقوز.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال مداخلته عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة أن هناك اهتماما كبيرا من صاحب السمو حاكم الشارقة بقطاع البنية التحتية –خصوصاً- الصرف الصحي ، وأن عملية التطوير في القطاع مستمرة سواء داخل مدينة الشارقة أم في المنطقة الوسطى أو الشرقية، مبيناً عملية التطوير في شبكات الصرف الصحي في مدينة الشارقة تجري على جزأين ، الأول تطوير محطة الصرف الصحي الحالية في الصناعية الخامسة ، حيث وصل العمل الى مراحله النهائية ، وهو عبارة عن رفع كفاءة المحطة من انتاجية 230 الف متر مكعب في اليوم الى 305 آلاف متر مكعب يوميا ، بميزانية 370 مليون درهم وأن العمل في المشروع امتد لعامين، وهو في مرحلة الاختبارات التشغيلية للتأكد من نقاوة المياه، أما الجزء الآخر هو شبكات الصرف الصحي في منطقتي الرمثاء والقوز السكنيتين بهدف تغطية كافة المناطق السكنية وصولا الى شارع الشيخ محمد بن زايد خلال ال 5 سنوات المقبلة.

واضاف أن نسبة الانجاز في مشروع الصرف الصحي بمنطقتي الرمثاء والقوز وصلت الى 75 %، وهو عبارة عن شبكات خطوط رئيسية وخطوط ضخ وشبكات فرعية بطول 50 كيلومترا طولياً، وأنه متوقع الانتهاء من المشروع بنهاية ابريل 2020، وموازنته في حدود 80 مليون درهم ، وسوف تصل الشبكة لكل المنازل في المنطقتين، مبيناً أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه باعفاء المنطقتين من الرسوم والتي تصل لكل مسكن 5 آلاف درهم.