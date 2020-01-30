"الفجيرة للموارد الطبيعية" تحقق 94 % نسبة رضا المتعاملين لعام 2019

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن ارتفاع مؤشر رضا المتعاملين إلى 94 % وفقا لمؤشر نتائج وملاحظات المتعاملين بالمؤسسة، موضحا أن التطور الملحوظ في نسبة رضا المتعاملين يعكس الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز وتطوير تجربة متعامليها والعمل على الارتقاء بمستوى الكفاءة والجودة في منظومة الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى درجات الرضا و السعادة لقاعدة متعامليها من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأشار قاسم بأن المؤسسة قطعت خطوات نوعية على صعيد توفير خدماتها بشكل أكثر كفاءة ودقة وفاعلية في ظل توسع أنشطتها، ونمو عدد متعامليها، وتنامي أعداد الموظفين فيها، إضافة إلى مراكزها الخدمية الستة، مؤكداً حرص المؤسسة والتزامها بخدمة عملائها بكل كفاءة.