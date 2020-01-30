«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في أول مزاد إلكتروني لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (300) رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (A-B-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U) وذلك في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2020 وهو المزاد الإلكتروني الـ 59 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 2 فبراير من العام الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 9 منه، في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم. وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافسا إيجابيا بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملفا مروريا في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

الجدير بالذكر أنه قد خُصِّصَ فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.