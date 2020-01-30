اطلاق مرشد ذكي يتحدث 8 لغات في الحديقة القرآنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت بلدية دبي، تطبيقاً ذكياً مزوداً بثماني لغات، يقوم بمهمة المرشد السياحي للزائرين في كهف المعجزات في الحديقة القرآنية وباقي أركانها، من خلال سماعات مجانية يرتديها ويستفيد منها مرتادو الكهف، وذلك في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

التطبيق الذكي «Quranic Park»، عبارة عن منصة تقدم خدمة «المرشد الذكي»، الذي يعتمد في استخدامه على خريطة جوجل، لترشد وتوجه الزائر إلى مختلف مرافق الحديقة، مع إمكانية اختيار لغة واحدة من الثماني المتاحة (العربية والإنجليزية والهندية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والإيطالية).



ويقدم «المرشد الذكي» وصفاً موجزاً ​​عن المتنزه ومناطق الجذب السياحي والمرافق والخريطة التفصيلية، كما يساعد التطبيق الزائر على معرفة وفهم المزيد عن الحقائق العلمية للنباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى تحديد المكان الذي ترك فيه سيارته عند دخول الحديقة بواسطة حفظه للموقع.