القطامي يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، وفداً سعودياً برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بآلية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستثمار الفرص المتاحة لدفع مسيرة التطور والنماء التي يشهدها القطاع الطبي وفق رؤية وتوجيهات قادة البلدين الشقيقين.

وأكد القطامي، الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للانفتاح على التجارب الصحية الناجحة، وتبني النظم والاتجاهات الحديثة .

جامعات هارفارد

كما التقى معالي القطامي، ضمن سلسلة لقاءاته المتعددة على هامش فعاليات معرض الصحة العربي، وفداً يمثل مجموعة جامعات هارفارد الطبية برئاسة الدكتور ريتشارد ستون، المدير الطبي لجامعة هارفارد.

تعاون

أبرمت هيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة بين الطرفين وفتح آفاق التعاون في مجالات البحوث والدراسات. شهد توقيع المذكرة معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». وقّع عن الهيئة أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعن «صحة» راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي.