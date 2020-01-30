«سليمان الحبيب» تسخّر التكنولوجيا للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن عزم المجموعة استشراف المستقبل من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير المجال الصحي، وتقليص الأخطاء الطبية وتسريع إنقاذ المرضى.

تطبيق

وأوضح أن التطبيق الهاتفي الذي تم إطلاقه يسهم في تقديم الرعاية الطبية المنزلية ويحقق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات والحلول الذكية كما أنه سيسهم بشكل فاعل في تحقيق سعادة ورضا الفئات المستفيدة من الخدمة والمتمثلة في كبار المواطنين غير القادرين على الحركة، والأرامل، وأصحاب الهمم ممن تحول ظروفهم الصحية دون زيارتهم للمراكز الصحية.

استراتيجية

وأضاف د. الحبيب أن هذا التطبيق يمثل خطوة جبارة نحو التحوّل الرقمي، إذ سيتيح للمستفيدين إمكانية الوصول لأكثر من 70 خدمة متميزة تقدمها المجموعة، والتي من بينها خدمة الاستشارات الطبية عن بعد (اتصال مرئي) .