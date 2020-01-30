«الصحة» تثري مستشفيات الدولة بتقنيات ذكية

المصدر: دبي - البيان

يختتم اليوم معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي سجل مشاركة حوالي 4250 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، في دورته 45 والذي يعد الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، والذي أقيم بشعار «التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل».

وقد شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الفعاليات بمجموعة من المبادرات والتطبيقات التي تسهم في رفد القطاع الصحي بالدولة بأعلى المعايير العالمية، تثري من خلالها مستشفيات الدولة عبر تقديمها لأرقى الخدمات، وارتكزت معظم مشاركاتها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

متابعة

وكشفت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض عن إطلاق نظام «متابعة» أول نظام إلكتروني يجمع بيانات السمنة للطلبة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

بلو برنت

كما استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «بلو برنت» الذكي المتخصص في عمليات تغيير مفصل الكتف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشاركتها بالمعرض.

اختبار فحص الدم

كما كشفت الوزارة أثناء مشاركتها في الفعالية عن نجاح تجربة طبية مبتكرة باستخدام فحص الدم على عدد من المرضى للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع شركة أبوت، وهو الفحص الأول والوحيد على مستوى العالم المرخص من CE.

التميز الإكلينيكي

وعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحدث مستجدات مركز عمليات التميز الإكلينيكي (PaCE) الذي تم تأسيسه وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة.

شراكات صحية

وعلى صعيد التعاون بحث الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمعمع وفد مركز الصحة العامة في بريطانيا، شادي أبو هية مدير تطوير الأعمال وبين موغوج مدير البرنامج.