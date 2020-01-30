تطبيق لـ«السياحة العلاجية» يوفر 45 % من التكلفة بالخارج

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

شهد معرض الصحة العربي إطلاق تطبيق ذكي للسياحة العلاجية يمكّن المستخدمين من التعرف على المراكز والمستشفيات العلاجية المتخصصة والرائدة في علاج الأمراض والموجودة داخل دولة الإمارات، وتعريفهم بالأطباء الزائرين للدولة عوضاً عن تكبّد عناء السفر للخارج والتكلفة الباهظة لتلقي العلاج، الأمر يرسخ صدارة الإمارات في قلب خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأوضح إيهاب الفولي، الرئيس التنفيذي لشركة بلسمي، أن التطبيق سيوفر 45% من تكلفة العلاج التي كانت تنفق بالخارج، مشيراً إلى أن المستشفيات في دولة الإمارات مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، لذا فمن الممكن علاج المريض داخل الدولة طالما توفر الكادر الطبي المؤهل، مشيراً إلى أن ما يقدمه التطبيق هو إتاحة المعلومات بشكل ميسر، كما يمكن للتطبيق الرد على استفسارات المرضى والمتعاملين.

كما يوفر التطبيق الجهد والوقت والمال على المتعامل والمريض الذي يبحث عن مستشفى أو مركز علاجي مناسب لحالته ومشهود له بالكفاءة في علاج المرض المقصود، سواء داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى أنه يمكنه حجز الموعد للمقابلة أو إجراء الجراحة أو المتابعة ما قبل الجراحة، بحيث إذا استدعى علاج المريض السفر إلى الخارج يكون جاهزاً ولا يتطلب بقاءه في الخارج شهوراً، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والمال سواء على الأفراد أو على مستوى الحكومات.

وأشار إلى أن الشركة تركز في مجمل عملها على شعار «مصاحبة الإنسان في رحلته نحو العافية»، من خلال توعيته بطبيعة مرضه وتقديم معلومات علاجية لكل حالة على حدة، وتوعيته بأسلوب الحياة الصحي.