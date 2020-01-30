15 ألف باحث عن عمل في «توظيف 2020» خلال 3 أيام

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

اختتمت أمس، فعاليات معرض «توظيف 2020»، الذي نظمته شركة «إنفورما ماركتز» على مدى 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث شهد المعرض حضوراً لافتاً للخريجين الجدد وأيضاً أصحاب الخبرات الراغبين في العثور على فرص عمل متميزة أو تطوير مستوياتهم المهنية، وهو ما انعكس على إجمالي أعداد زوار المعرض خلال أيام انعقاده الـ3، والذي بلغ ما يقارب 15 ألفاً من الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، الذين قدّموا سيرهم الذاتية وقابلوا عدداً من الجهات المشاركة.

جولة

وشهد اليوم الختامي تفقد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أروقة المعرض، وتعرّف على أهم الشركات والمنصات التوظيفية المشاركة والفرص التي تقدمها من خلاله للمواطنين.

وقدمت الشركات والمؤسسات المشاركة آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات لدعم ملف التوطين وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة في سوق العمل، وبلغ عدد القطاعات التي توافرت فيها الوظائف 32 قطاعاً، كان أبرزها: «الهندسة، الإدارة، الصحة والسلامة، تقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي، الطيران»، وغيرها من التخصصات الحيوية.

واستقطبت منصة وزارة الداخلية بمعرض «توظيف أبوظبي 2020» أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل، ليصبح بذلك أكثر أجنحة الشركات المشاركة، استقطاباً للزوار.

وأوضح مسؤولو المنصة: «أن الوزارة رصدت العديد من الوظائف ذات التخصصات الإدارية والميدانية في مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة أو التسجيل أثناء التواجد في المعرض بواسطة 5 أجهزة وفرتها في منصتها بالمعرض».

واعتمدت وزارة الداخلية في تنفيذ إجراءات استلام طلبات الباحثين على نظام إلكتروني متطور يعمل على ربط قوائم أسمائهم وبياناتهم، بنظام الاستقطاب الإلكتروني للوزارة، والذي يقوم بدوره بتعريف المسؤولين بالإدارات التابعة للوزارة بمهارات المتقدمين، بما يسمح لهم باختيار العناصر والكفاءات التي تتناسب مع التخصصات والشواغر المطلوبة لديهم».

منحة

ومن جانبها طرحت مؤسسة الطاقة النووية برنامج «رواد الفضاء» للمنح الدراسية، والذي يمنح منتسبيه منحاً دراسية شاملة للطلبة المبدعين.

ويهدف البرنامج إلى تمكين مواطني الدولة من الحصول على فرصة تجعلهم من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والعملية في مجال الطاقة النووية للحصول على وظائف مختلفة في صناعة الطاقة النووية الناشئة في الدولة.

وإلى ذلك قال عبد الرحمن الروسي مدير التحكم والإنتاج في شركة «الطيف» إحدى الشركات التابعة لـ«إيدج»:«أن الشركة تخدم القوات البرية في صيانة وإصلاح الآليات العسكرية بالإضافة للأسلحة الخفيفة، وطرحت من خلال المشاركة في المعرض 30 شاغراً وظيفياً في 13 مجالاً مختلفاً».

تدريب

وذكر أن عدد المواطنين العاملين في شركة «الطيف» بلغ حوالي 300 مواطن ومواطنة من أصل 1200 موظف. وأضاف: «نستهدف من خلال المعرض إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة وخصصنا لهم برنامجاً تدريبياً يستغرق 6 أشهر، بمكافأة شهرية ومن ثم مرحلة التقييم ومن ثم التعيين الفوري كفني».

وقال سالم بن جرحش من شركة «جاهزية» التابعة لـ«إيدج»: «نعمل على تدريب المواطنين في مجال الصحة والسلامة، لدعم منشآت حيوية، موضحاً أن التدريب يشمل التدخل السريع وصيانة معدات الحرائق، ومبيناً أن فرص التدريب مفتوحة لكافة الراغبين في الانضمام، حيث تم تدريب 200 ألف طالب منذ عام 2012».

ومن جانبه كشف راج ييري ممثل قسم التوظيف في مجموعة «إن إم سي»: «أن أعداداً كبيرة من المواطنين سجلوا بياناتهم لدينا بعد التعرف على مؤهلاتهم في لقاءات سريعة حتى يتسنى إعداد المقابلات بعد المعرض في الأيام القادمة ليشغلوا الوظائف الإدارية والطبية المتاحة».

جولات

شهد اليوم الأخير للمعرض جولات لطلبة بعض المدارس الحكومية والخاصة، حصلوا من خلالها على فهم أفضل لسوق العمل والصناعات المتنوعة المطلوبة، من خلال تعريفهم على الشركات المشاركة وطبيعة عملها وأهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل. وقدم مديرو الموارد البشرية للشركات المشاركة النصائح والمشورة للطلبة حول كيفية إعداد أنفسهم أكاديمياً استعداداً لدخول سوق العمل، وذلك بهدف خلق كوادر مواطنة قادرة على تعزيز سوق العمل والارتقاء بمستوى القوى العاملة المواطنة في الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف.