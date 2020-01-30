2876 مواطناً وظّفتهم «موارد الشارقة» في 2019

المصدر: الشارقة - البيان

كشف الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة: «أنه تم توظيف 2876 مواطناً ومواطنة من خلال برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال العام 2019، حيث تم توظيف 2041 باحثاً وباحثة عن عمل بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، في حين تم توظيف 835 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال الـ 6 سنوات الماضية بلغ 16781». وأكد بن خادم «أن ذلك يأتي تحقيقاً للرؤى التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة بتسخير كل الجهود اللازمة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء الإمارة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين استقراره ورفاهيته».

وأضاف بن خادم «إمارة الشارقة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تخلق مختلف الفرص لاستيعاب الكوادر المواطنة، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، لدعم عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية».

وأوضح أن مؤشر التوظيف خلال 2019 كان مبنياً على النتائج التالية، حيث اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة توظيف 724 من حالات الفئات الناتجة عن استبيان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودراسات دائرة الخدمات الاجتماعية ومراكز التنمية الأسرية، بالإضافة إلى الحالات الواردة من طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة لمدن ومناطق الإمارة.

وأكد أن توظيف الحالات الواردة شمل 6 فئات تتمثل في: «الأيتام، أبناء ذوي الدخل المحدود، المطلقات، الزوجة العائلة للأسرة، أصحاب الهمم الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018-2019، وأسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود، حيث كان عدد أبناء الأيتام الذين تم تعيينهم 187، و446 من أبناء ذوي الدخل المحدود، نظراً لأن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد، و38 من المطلقات و15 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، نظراً لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي، و20 من فئة أصحاب الهمم الحاصلين على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019، الذين تسمح لهم إعاقتهم بالعمل في وظائف خاصة تتناسب مع نوع إعاقتهم، و18 من أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود.

متطلبات

وأوضح أنه تم توظيف 1317 من الباحثين عن عمل بناءً على متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية لدعم التخصصات المهنية والوظائف الميدانية، حيث تم تعيين 769 من فئة الذكور، و548 من فئة الإناث. كما تم تنظيم 351 مقابلة وظيفية في القطاع الحكومي.

مبادرة

وقال بن خادم أنه تم توفير 835 فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين والطيران وبعض الشركات الاستثمارية في الدولة لشغل الوظائف المتوفرة بناءً على متطلبات شغل الوظائف لعام 2019 للمواطنين بالقطاع الخاص. وأضاف أنه «تم تنظيم 95 مقابلة وظيفية في القطاع الخاص، و25 مقابلة وظيفية في المصارف والبنوك ومراكز الصرافة، و70 مقابلة وظيفية في الشركات والمؤسسات الخاصة».