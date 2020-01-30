«الفجيرة الوطني» يؤكد التزامه بالتوطين

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد بنك الفجيرة الوطني مواصلته دعم تطوير المواهب المحلية من خلال مشاركته في معرض توظيف 2020. ويسعى البنك إلى استقطاب المواهب وحثّها على المشاركة في برامج التقدم المهني الحائزة على جوائز التي ينتهجها. وتركّز استراتيجية الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني على دعم طموحات شباب الدولة المهنية وتطوير مهاراتهم ودعمهم من أجل تولي أدوار قيادية في البنك. ويوظّف بنك الفجيرة الوطني حالياً أكثرية الشباب المواطنين حيث يحظون بمناصب مرموقة ويتولون مسؤوليات مهمة في مختلف الأقسام التي تشمل المخاطر والتدقيق والخدمات المصرفية للشركات والائتمان وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.