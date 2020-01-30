الشيخة فاطمة: «الاستشارات الأسرية» خطوة إيجابية نحو المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في الإمارات خطوة إيجابية مهمة نحو استشراف مستقبل المجتمع الإماراتي.

وشكرت سموها جهود الجهات التي شاركت في الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الاتحاد النسائي العام أخيراً بخصوص بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة التي وجهت سموها بإنشائها تجسيداً لرؤية سليمة وعلمية للحاضر والمستقبل في دولة الإمارات مبنية على أسس راسخة، وخطط واضحة الأهداف لتحقيق طموح الإمارات في بلوغ التنمية الشاملة.

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى أن الإمارات من الدول السباقة في استباق الأحداث وتعزيز تكامل الأدوار وتوحيد جهود المؤسسات في المشاركة الكاملة في بناء المجتمع والاستفادة من الموارد والكفاءات الوطنية الاستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة لضمان مستقبل حافل بالإضافات النوعية لإنجازات الرواد المؤسسين.

وشددت سموها على أهمية ترسيخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة لتظل في مقدمة دول العالم في التنافسية في مختلف المجالات وتحقيق قفزات نوعية على كافة الأصعدة، وذلك عبر تطوير الخطط والمشاريع ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات ولتحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

مبادرات

من جانبه أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجهود والمبادرات الريادية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تسعى دوماً إلى ترسيخ مؤسسات المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في المجتمع وتؤمن بأن استقرار الأسرة هو الركيزة الأساسية في نجاح المجتمعات.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: إن مبادرة سموها في إطلاق منصة الاستشارات الأسرية الموحدة جاءت لتعزز من الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال عمل موحد متناغم لتحقيق الأهداف المشتركة في استحداث خدمات نوعية ترسخ الترابط والتلاحم المجتمعي، وتسهم في إيجاد حلول إيجابية للتحديات التي تمس استقرار الأسرة وتستثمر في التحديات بتحويلها إلى فرص من النجاحات والتفوق والريادة والتميز.

جهود

من جهتها قالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام إن توحيد الجهود بين المؤسسات للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية يعد تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإيمانها المطلق بالنهضة الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة، والتي ستمكن أبناء الإمارات من تحقيق قفزات استثنائية على كافة الأصعدة.

استقرار

وقالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: إن المؤسسة تعتز بمشاركتها في بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، وهي واحدة من بين العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي وجهت بتنفيذها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعزيز استقرار الأسرة وترابط المجتمع.

وأعرب المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي عن اعتزازه بمشاركة الدائرة في بوابة الاستشارات الأسرية، التي جاءت استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ في التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية بما يساهم في تجويد الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيداً برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري بالدولة. واستعرضت المهندسة غالية المناعي مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام آلية عمل النظام، وكيفية استخدامه والخدمات الموجودة بالنظام وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول.