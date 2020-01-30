خليفة يمنح سفير بنغلاديش وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، محمد عمران سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبنغلاديش في المجالات كافة. من جانبه، أعرب محمد عمران عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه.