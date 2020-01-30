موظفة بشرطة دبي تنال دكتوراه بفلسفة القانون العام

المصدر: دبي - البيان

هنأ العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الدكتورة ساره محمد رمضان محمد، رئيس قسم الاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية، لنيلها درجة الدكتوراه في «الفلسفة في القانون العام» من جامعة الشارقة بتقدير جيد جداً.

وكرّم العميد المر الدكتورة ساره محمد رمضان محمد، على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.

وتقدمت الدكتورة ساره محمد، بخالص الشكر والعرفان على الدعم اللامحدود لموظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعلى الحرص الدائم في تهيئة كافة السبل التي تمكّنهم من مواصلة دراساتهم العليا وتميّزهم إدارياً، مؤكدةً أنها ستسخر حصيلتها العلمية، بما يلبي تطلعات شرطة دبي بأن تكون مؤسسة أمنية رائدة ومتميزة.